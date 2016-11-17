Порошенко хочет лишить своего друга гражданства

Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook рассказал о заговоре против него в команде президента Украины Петра Порошенко, будто последний вынашивает планы лишить бывшего одесского губернатора гражданства.

Саакашвили называет и конкретные имена советников президента, которые склоняют последнего к такому решению – Игоря Кононенко и «его подельника Грановского, неформального куратора судебных дел в коррупционной пирамиде администрации президента». Однако опальный грузин-украинец уверен, что такое судебное решение будет противоречить закону страны, согласно которому нельзя лишать человека украинского гражданства, если он не имеет любого другого. Впрочем, история знает немало случаев переписывания закона под ситуацию.

После того, как Саакашвили «хлопнул дверью» в губернаторском кабинете, он заявил, что создаст новую оппозиционную партию «Волна», что вряд ли могло найти поддержку в администрации президента. Кроме того, один из депутатов Верховной Рады обратился к Порошенко, в МВД и генпрокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос об экстрадиции экс-губернатора и экс-президента Грузии на историческую родину, где он давно объявлен в розыск по уголовным делам.

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