Financial Times предсказывает усиление влияния России на Ближнем Востоке благодаря Трампу

Даже если действия Дональда Трампа на посту президента окажутся куда менее агрессивными, чем его предвыборные заявления, он все равно способен изменить расстановку сил на Ближнем Востоке.

К таким выводам пришло издание Financial Times. В опубликованном материале предполагается, что в своей внешней политике новый президент в меньшей степени будет опираться на такие понятия, как права человека, а потому сможет наладить взаимоотношения с местными авторитарными правителями.

Издание также пишет, что для давления на Иран вероятнее всего будут использованы санкции, однако эта страна может стать главным противником США в регионе.

Кроме того, издание полагает, что в борьбе с террористами в Сирии и Ираке Трамп будет сотрудничать с Кремлем, однако Соединенные Штаты смогут извлечь из этого куда меньше выгоды, чем Россия. При этом победа режима Башара Асада при поддержке со стороны Москвы становится практически гарантированной.

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