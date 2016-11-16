Financial Times предсказывает усиление влияния России на Ближнем Востоке благодаря Трампу
16 ноября 2016, 22:12 [ «АН-онлайн» ]
Даже если действия Дональда Трампа на посту президента окажутся куда менее агрессивными, чем его предвыборные заявления, он все равно способен изменить расстановку сил на Ближнем Востоке.
К таким выводам пришло издание Financial Times. В опубликованном материале предполагается, что в своей внешней политике новый президент в меньшей степени будет опираться на такие понятия, как права человека, а потому сможет наладить взаимоотношения с местными авторитарными правителями.
Издание также пишет, что для давления на Иран вероятнее всего будут использованы санкции, однако эта страна может стать главным противником США в регионе.
Кроме того, издание полагает, что в борьбе с террористами в Сирии и Ираке Трамп будет сотрудничать с Кремлем, однако Соединенные Штаты смогут извлечь из этого куда меньше выгоды, чем Россия. При этом победа режима Башара Асада при поддержке со стороны Москвы становится практически гарантированной.
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