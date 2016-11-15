МУС считает, что Россия захватила Крым силой

Громкое заявление содержит доклад прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуда. В нем говорится, что Россия использовала военных для установления контроля над частью территории Украины без соответствующего согласия властей «незалежной».

Другими словами, присоединение полуострова практически приравняли к итогу вооруженного конфликта. Хотя и указывается, что Крым вошел в состав России без применения огня, сообщает ria.ru.

Ранее президент РФ уже не раз заявлял, что присоединение полуострова было решением самих его жителей. А российские военные просто помогали проводить референдум. Также он уточнял, что присоединение произошло в соответствии с международным правом.