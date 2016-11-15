Гаагский суд: Америка виновата в преступлениях, совершенных в Афганистане

Гаагский суд часто упрекали в том, что он игнорирует Европу и Америку, а больше занимается делами, относящимися к странам «третьего мира». Из-за этого некоторые из последних даже хотели выйти из состава организации. И вот, наконец, Международный уголовный суд в Гааге занялся делом в отношении США.

Речь идет о кампании, которую Америка развернула в Афганистане в 2003-2004 годах. ЦРУ, а также военных США обвинили в том, что они пытали пленных, чтобы добыть нужную информацию. Об этом говорится в заявлении прокурора МУСа Фату Бенсуда, сообщает mk.ru.

Однако, по мнению экспертов, дальше оценки дело не пойдет. США не входит в состав организации и отказывается ее признавать. Так что не факт, что наказание постигнет виновных.