В Украине без света осталась почти тысяча населённых пунктов

955 населённых пунктов в 11 областях Украины были обесточены в выходные срабатыванием систем защиты линий электропередачи из-за обильных снегопадов, обледенения проводов, а также сильного порывистого ветра.

За последние два дня непогоды особенно пострадал запад страны – Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Хмельницкая, Ровенская и Житомирская области. Там выпало до 50 см снега; в одном только Львове за сутки выпала месячная норма осадков. Снег с дождём выпали в Киевской, Винницкой и Черкасской областях. Автомобильные пробки в столице страны достигли шести баллов, и власти города призвали водителей не пользоваться личным транспортом. В ряде населённых пунктов временно отменены занятия в образовательных учреждениях.

По сообщению украинской Госслужбы по ЧС, последствия стихийного бедствия активно ликвидируют силами 4,5 тысяч сотрудников, более 330 аварийных бригад и тысячи единиц техники. А пользователи соцсетей уже пытаются найти под сугробами "след Путина".

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