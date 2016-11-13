Новую Зеландию сотрясло мощное землетрясение

Мощное землетрясение на Южном острове Новой Зеландии вызвало угрозу цунами. Сильные подземные толчки сотрясли юг острова, сообщает BBC News со ссылкой на Геологическую службу Соединенных Штатов.

Магнитуда землетрясения составила 7,4, эпицентр залегал на глубине менее 10 километров. В настоящий момент сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало, однако известно, что многие районы ощутили на себе силу воздействия стихии - подземные толчки чувствовались не только в городе Крайстчерч, близ которого находился эпицентр.

Министерство по чрезвычайным ситуациям призвало жителей южных прибрежных районов срочно подняться на возвышенность в связи с угрозой возникновения цунами.

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