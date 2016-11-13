Капитан архангельского сухогруза арестован в Великобритании

Капитана архангельского сухогруза "Брин-Новолок" арестовал суд Великобритании за то, что тот стоял за штурвалом в нетрезвом виде.

Мужчина перед плаванием выпил водки в честь дня рождения своего внука, передает портал FlashNord, ссылаясь на осведомленный источник. 64-летний капитан судна заявил, что порция была небольшая, однако стиль управления кораблем не понравился британским властям.

Уточняется, что в минувший вторник, 8 ноября, теплоход едва не столкнулся в порту Барроу с другим судном из-за рассеянного внимания капитана.