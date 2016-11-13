Год назад в Париже была осуществлена серия кровавых терактов

Ровно год назад в этот день в столице Франции произошла серия кровавых терактов.

Тогда мир содрогнулся от небывалой жестокости террористов, которые устроили ряд взрывов и произвели множество выстрелов. Первая бомба взорвалась на стадионе "Стад де Франс", где проходил матч между сборными командами Франции и Германии. Через несколько минут в десятом округе Парижа боевики расстреляли из окна проезжающего автомобиля посетителей двух кафе. Позже появились новости об аналогичных случаях в одиннадцатом округе города. Далее в кафе Comptoir Voltaire сработало еще одно взрывное устройство. Финальным аккордом стал захват террористами заложников в концертном зале Bataclan, где выступала группа Eagles of Death Metal.