Год назад в Париже была осуществлена серия кровавых терактов

СРОЧНО
|15:48  Марин Ле Пен: Европе выгоднее сотрудничать с Россией |11:27  В Подмосковье перестали ходить пригородные электрички |09:08  На Киевском шоссе в Подмосковье полностью перекрыли движение |08:05  Минувшей ночью на юге Москвы произошли сразу две драки |07:14  В подмосковных Мытищах вспыхнул пожар, погибли три человека |12.11 21:35  Футболисту Месси предложили стать борцом на арене (ВИДЕО) |12.11 19:53  СМИ: НАТО готовится вывести войска из Евросоюза |12.11 18:10  Путин распорядился помочь украинскому городу с поставками газа |12.11 16:56  Трамп: вскоре я позвоню Путину и пообщаюсь с ним |12.11 16:07  Путин: есть такая идея - создать любительскую лигу по футболу |12.11 15:25  Владимир Путин: наша армия никому не угрожает |12.11 15:07  В Петербурге и Москве удалось предотвратить теракты |12.11 14:40  Американский профессор обосновал, почему Трампу грозит импичмент |12.11 11:33  В Москве за сутки произошло почти 900 ДТП |12.11 10:59  Песков рассказал о нежелании Кремля обсуждать с Западом Крым |12.11 10:33  В алтайском селе при пожаре в частном доме погибли два мальчика |12.11 08:35  В Минобороны назвали условие для новых гумпауз в Алеппо |12.11 08:07  Ограбили московский дом депутата Госдумы |11.11 23:22  В Китае День холостяка стал "черной пятницей" |11.11 22:50  Шесть российских самбистов стали чемпионами мира в Болгарии |11.11 21:27  Трамп обсудил с французским президентом проблему Украины, Сирии и ядерную программу |11.11 21:07  В США впервые в истории отправилась украинская мука |11.11 20:19  Пентагон рекомендует президенту США не сотрудничать с Россией по Сирии |11.11 20:01  Медведев: Саакашвили опять обгадился |11.11 19:45  Дональд Трамп похвалил тех, кто выступал против его избрания президентом США |11.11 19:29  Председатель Госдумы РФ: отказаться от депутатской компенсации - это честно |11.11 16:56  Госдума РФ поменяла правовое регулирование в профессиональном спорте |11.11 15:58  Под Псковом дорожные рабочие геройски спасли тонущую собаку (ВИДЕО) |11.11 15:38  Представлен официальный мяч Кубка конфедераций-2017 «Красава» |11.11 13:17  Обледеневшая ветка убила жителя Подмосковья

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//В мире

Год назад в Париже была осуществлена серия кровавых терактов

13 ноября 2016, 12:58 [ «АН-онлайн» ]

Год назад в Париже была осуществлена серия кровавых терактов
фото: globallookpress.com

Ровно год назад в этот день в столице Франции произошла серия кровавых терактов.

Тогда мир содрогнулся от небывалой жестокости террористов, которые устроили ряд взрывов и произвели множество выстрелов. Первая бомба взорвалась на стадионе "Стад де Франс", где проходил матч между сборными командами Франции и Германии. Через несколько минут в десятом округе Парижа боевики расстреляли из окна проезжающего автомобиля посетителей двух кафе. Позже появились новости об аналогичных случаях в одиннадцатом округе города. Далее в кафе Comptoir Voltaire сработало еще одно взрывное устройство. Финальным аккордом стал захват террористами заложников в концертном зале Bataclan, где выступала группа Eagles of Death Metal.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Политика

Марин Ле Пен: Европе выгоднее сотрудничать с Россией

Марин Ле Пен: Европе выгоднее сотрудничать с Россией

Марин Ле Пен высказалась в поддержку сбалансированных отношений со всеми странами. Она заявила, что в интересах европейских государств сотрудничать с Россией, а не находиться с ней в состоянии холодной войны.

//Криминал

Задержанные диверсанты назвали места запланированных в Петербурге терактов

Задержанные диверсанты назвали места запланированных в Петербурге терактов

Группа диверсантов, задержанная сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге, планировала устроить теракты в торговых центрах «Галерея» на Лиговском проспекте и «Академпарк» на проспекте Науки.

//Общество

Аксенов подтвердил поставки газа из Крыма в украинский Геническ

Аксенов подтвердил поставки газа из Крыма в украинский Геническ

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что накануне начались поставки газа в украинский Геническ из Крыма. А с наступлением холодов они только увеличатся. Таким образом, он опроверг заявления украинских представителей.

//Происшествия

Офис "Газпромнефть-Восток" горит в Томске

Офис "Газпромнефть-Восток" горит в Томске

В воскресенье, 13 ноября, в Томске вспыхнул пожар в здании ООО "Газпромнефть-Восток". Согласно последней информации, предоставленной управлением МЧС по Томской области, площадь возгорания достигла 430 кв.м.

//Криминал

Напавшие на журналистов Life лжеполицейские приняли их за наркодилеров

Напавшие на журналистов Life лжеполицейские приняли их за наркодилеров

Правоохранители задержали в Москве одного из подозреваемых в нападении на журналистов Life, произошедшем в ночь на субботу на Киевской улице в столице. Ведутся поиски других участников инцидента.

//Наука

Ученые паникуют: скоро с лица Земли исчезнет самый вкусный десерт

Ученые паникуют: скоро с лица Земли исчезнет самый вкусный десерт

Ученые провели исследование и установили, что в скором времени сладкоежкам придется не сладко - в прямом смысле слова. Миру уже сейчас угрожает серьезный дефицит шоколада из-за заболеваний какао-деревьев.

//Наука

Пути назад нет: ученые объявили о грядущей катастрофе на Земле

Пути назад нет: ученые объявили о грядущей катастрофе на Земле

Исследователи из Гавайского университета в Манао сделали неутешительное заявление: человечество упустило свой шанс остановить глобальное потепление. Процесс, который невозможно изменить, уже запущен.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова решила родить ребенка

Ольга Бузова решила родить ребенка

Популярная российская телеведущая Ольга Бузова заявила о намерении вновь выйти замуж и родить ребенка. В рамках телешоу такой благоприятный исход звезде предсказали маг, гадалка и психолог.

//Шоу-бизнес

Участник проекта "Голос" скончался в Москве

Участник проекта "Голос" скончался в Москве

Утром в воскресенье, 13 ноября, стало известно, что в одной из московских больниц скончался участник проекта "Голос" Андрей Давидян. О смерти музыканта сегодня сообщает новостной портал Life.

//В мире

Названо имя вероятного пресс-секретаря Дональда Трампа

Названо имя вероятного пресс-секретаря Дональда Трампа

В воскресенье, 13 ноября, в СМИ появилась информация о том, кто может стать пресс-секретарем Белого дома, когда администрация 45-го президента США Дональда Трампа приступит к своей работе.

//В мире

Капитан архангельского сухогруза арестован в Великобритании

Капитан архангельского сухогруза арестован в Великобритании

Капитана архангельского сухогруза "Брин-Новолок" арестовал суд Великобритании за то, что тот стоял за штурвалом в нетрезвом виде. Мужчина перед плаванием выпил водки в честь дня рождения своего внука.

//Новости ADWILE

//В мире

Четырнадцать боевиков ликвидированы на севере Синая

Четырнадцать боевиков ликвидированы на севере Синая

В воскресенье, 13 ноября, в северной части Синайского полуострова египетские силы безопасности ликвидировали в ходе спецоперации по восстановлению законности в одном из регионов четырнадцать боевиков.

//В мире

В украинском Геническе опровергли отправку крымского газа после указа Путина

В украинском Геническе опровергли отправку крымского газа после указа Путина

Глава Генической райгосадминистрации (Херсонская область) Александр Воробьев опроверг информацию о том, что к ним начал поступать крымский газ после соответствующего распоряжения российского президента Путина.

//В мире

Два взрыва прогремели в Багдаде

Два взрыва прогремели в Багдаде

В воскресенье, 13 ноября, на окраине иракского Багдада прогремели два мощных взрыва. Согласно информации, предоставленной рядом источников, в результате происшествия погибли и пострадали люди.

//В мире

Год назад в Париже была осуществлена серия кровавых терактов

Год назад в Париже была осуществлена серия кровавых терактов

Ровно год назад в этот день в столице Франции произошла серия кровавых терактов. Тогда мир содрогнулся от небывалой жестокости террористов, которые устроили ряд взрывов и произвели множество выстрелов.

//Общество

Работа Керченской переправы возобновлена

Работа Керченской переправы возобновлена

Днем в воскресенье, 13 ноября, Керченская паромная переправа восстановила работу, которая была прервана ранее из-за тумана. Данную информацию предоставили сегодня в главном управлении МЧС по региону.

//В мире

Европарламент угрожает Турции санкциями

Европарламент угрожает Турции санкциями

Глава Европарламента Мартин Шульц пригрозил руководству Турции санкциями из-за многочисленных арестов оппозиционных политиков и журналистов, а также предостерег от возвращения смертной казни.

//новости MIXADVERT.com

//В мире

В Афганистане закрылось посольство США

В Афганистане закрылось посольство США

В воскресенье, 13 ноября, стало известно, что посольство Соединенных Штатов Америки в Афганистане было закрыто после нападения повстанцев на посольство ФРГ, а также американскую военную базу.

//В мире

Голосование на втором туре выборов началось в Молдавии

Голосование на втором туре выборов началось в Молдавии

В воскресенье, 13 ноября, в 8.00 по московскому времени в Молдавии начался второй тур голосования на президентских выборах. Местные жители смогут отдать свои голоса за одного из кандидатов до 22.00 по Москве.

//Шоу-бизнес

Актеру Джеки Чану вручили премию "Оскар"

Актеру Джеки Чану вручили премию "Оскар"

Знаменитый американский актер Джеки Чан получил накануне почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в киноискусство. Торжественная церемония награждения состоялась 12 ноября в Лос-Анджелесе.

//В мире

Клинтон обвинила главу ФБР в своем поражении на президентских выборах

Клинтон обвинила главу ФБР в своем поражении на президентских выборах

Проигравшая президентские выборы в США кандидатка-демократка Хиллари Клинтон списала свое поражение на директора ФБР Джеймса Коми, который за несколько дней до голосования возобновил расследование дела о "почтовом скандале".

//Происшествия

В Подмосковье перестали ходить пригородные электрички

В Подмосковье перестали ходить пригородные электрички

В воскресенье, 13 ноября, движение пригородных электропоездов на Савеловском направлении было временно приостановлено в связи с обледенением контактной сети. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

//Непознанное

Таинственный металлический шар обнаружили на Марсе

Таинственный металлический шар обнаружили на Марсе

Марсоход Curiosity прислал на Землю снимки, на которых запечатлен загадочный металлический шар на поверхности Красной планеты. Странный объект увидели у склона горы Шарпа в весьма труднодоступном месте.

//Новости партнеров

//В мире

Трамп признался, что ненавидит "украинский вопрос"

Трамп признался, что ненавидит "украинский вопрос"

Недавно выигравший президентские выборы в США миллиардер Дональд Трамп заявил, что ненавидит "украинский вопрос" и категорически не понимает причину вмешательства в него руководства своей страны.

//В мире

Во Франции продлят режим чрезвычайного положения

Во Франции продлят режим чрезвычайного положения

Французские власти намерены продлить в стране режим чрезвычайного положения, введенный для проведения эффективного задержания подозрительных лиц, а также для осуществления других видов контроля.

//Общество

Хоть и культурная столица, а аэроэкспресса пока не видать

Хоть и культурная столица, а аэроэкспресса пока не видать

Опять судьба-злодейка вмешалась в расклад Смольного, не придется петербуржцам «быстро и удобно» хотя бы до аэропорта добраться. Ведь это не Москва, где и метро на каждом шагу, а тут еще и окружную железную дорогу в кратчайшие сроки «замастырили»...

//Шоу-бизнес

Роберт Де Ниро сделал скандальное заявление по поводу избрания Трампа

Роберт Де Ниро сделал скандальное заявление по поводу избрания Трампа

Всемирно известный голливудский актер, лауреат престижной премии "Оскар" Роберт Де Ниро сделал весьма скандальное заявление по поводу избрания миллиардера Дональда Трампа на пост президента США.

//В мире

Генсек НАТО рассказал Трампу о последствиях выхода из альянса

Генсек НАТО рассказал Трампу о последствиях выхода из альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал 45-му избранному президенту США Дональду Трампу о последствиях выхода из альянса. Он заявил, что сейчас не время подрывать партнерство Европы и Штатов.

//Происшествия

На Киевском шоссе в Подмосковье полностью перекрыли движение

На Киевском шоссе в Подмосковье полностью перекрыли движение

Утром в воскресенье, 13 ноября, в Наро-Фоминском районе на Киевском шоссе полностью перекрыли движение автомобилей. Уточняется, что инцидент произошел из-за упавших на дорогу крупных деревьев.

//Общество

Керченскую паромную переправу закрыли

Керченскую паромную переправу закрыли

В воскресенье, 13 ноября, была приостановлена работа Керченской паромной переправы, которая связывает Крым и материковую часть России. Данное решение было принято из-за плохой видимости в результате тумана.

//Происшествия

Минувшей ночью на юге Москвы произошли сразу две драки

Минувшей ночью на юге Москвы произошли сразу две драки

Утром в воскресенье стало известно, что минувшей ночью на юге Москвы произошли сразу две драки. Согласно последней информации, в ходе конфликтов различные травмы получили несколько человек.

//В мире

Власти Канады позволили указывать в документах третий пол

Власти Канады позволили указывать в документах третий пол

Сегодня стало известно, что власти Канады позволили указывать в иммиграционных документах третий пол. Теперь помимо стандартных вариантов "мужской" и "женский" появилась еще и третья графа - "иной".

//В мире

Трамп пытался подкупать журналистов подарками

Трамп пытался подкупать журналистов подарками

Избранный 45-й президент США Дональд Трамп пытался подкупать журналистов, чтобы те в выгодном свете представляли его в СМИ. Об этом рассказала телеведущая канала Fox News по имени Мегин Келли.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры