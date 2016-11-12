Трамп рассказал о своих первоочередных задачах на посту президента

Свежеизбранный американский лидер Дональд Трамп в своем интервью газете The Wall Street Journal поделился планами на первые несколько недель президентства.

Одной из первоочередных задач, которыми он вплотную собирается заняться на посту главы государства, является вопрос здравоохранения. В частности, Трамп выразил недовольство реформой, проведенной своим предшественником, но заявил о намерении сохранить ряд ее положений. Кроме того, глава государства намерен реформировать налоговую систему и усилить контроль на американской границе для борьбы с ввозом наркотиков и нелегальными иммигрантами. Трамп также заявил о своем намерении создать в стране новые рабочие места путем осуществления инфраструктурных проектов и улучшения отношений с другими странами в сфере торговли.

В ближайшие планы нового президента входит и телефонный разговор с президентом России.

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