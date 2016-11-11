Сноуден намекнул, как ему удалось похитить ценные сведения у разведки

Главной темой обсуждения во всем мире по-прежнему остаются итоги выборов президента США. По этому проводу успели высказать не только политические силы разных стран, но даже звезды шоу-бизнеса. При этом вспоминают и правление Барака Обамы.

Как раз по поводу последнего высказался бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Именно он в свое время нанес серьезный урон репутации Белого дома и его хозяина. Сноуден предоставил данные, свидетельствующие о тотальной слежке американских спецслужб не только за другими странами, но и за собственным народом.

Экс-сотрудник ЦРУ отметил, что в ходе своей кампании Барак Обама обещал положить конец надзору за другими государствами и гражданами США. Однако его слова оказались пустым звуком.

При Бараке Обаме слежка не только не прекратилась, но даже усилилась. Также Сноуден немного раскрыл информацию о том, как ему удалось умыкнуть секретные сведения у разведки. Он вспомнил фильм Оливера Стоуна, в котором бывший сотрудник ЦРУ скрывает информацию в кубике Рубика. Сноуден заявил, что данный эпизод не является до конца выдуманным.