В Сиэтле митинг против Трампа закончился перестрелкой

Массовые беспорядки, связанные с победой Дональда Трампа на выборах в США, продолжаются. Сообщается, что уже есть пострадавшие.

В Сиэтле, где был организован митинг протестующих, завязалась стрельба. В итоге было ранено четыре человека. Подобные акции прошли и в других штатах.

Особенно сильное волнение зафиксировано в Калифорнии и Орегоне, сообщают vesti.ru. Там протест сопровождался действиями. Митингующие поджигали мусорные баки, разбивали витрины. Особенно не понравились итоги выборов феминисткам, которые хотели видеть во главе страны женщину.

Прошли также акции в поддержку нового президента. Так, накануне почти в каждом Штате ездили машины с американским флагом и плакатами с лозунгами в пользу Трампа.