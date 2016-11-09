На победу Трампа биржи отреагировали как на теракт 2001 года

Торги на валютной бирже отреагировали негативно на победу Донадльда Трампа. Специалисты и ранее говорили, что избрание Трампа обвалит экономику, - так и произошло. Индекс Dow Jones обвалился на 800 пунктов.

Это критическое падение крупнейшего экономического показателя Dow Jones: 4,4 % (более 800 пунктов), передает «Лента.ru».

Такого падения индекс Dow Jones не испытывал с сентября 2001 года после теракта в Нью-Йорке. Удручающая аналогия, не правда ли?

9 ноября после новостей о победе в президентской гонке Дональда Трампа снизились рейтинги по всем основным индексам. Упал Nikkei (мощный показатель: отражает позицию 225 крупнейших корпораций в области электроники) на 5,36 процента, главный индекс Шанхайской фондовой биржи опустился на 0,64%, ниже 44,64 долларов за баррель упала цена на нефть.