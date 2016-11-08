Samsung подверглась первым обыскам полиции в истории

Первые в истории всемирно известной компании Samsung Electronics обыски произошли в её штаб-квартире в Сеуле. Правда, они оказались связаны не с взрывающимися смартфонами и не с отлетающими крышками стиралок.

Всего обыскам подверглись девять адресов, включая отдел по внешним связям. И шпионаж тут ни при чём. Просто Цой Сун Силь – подруга президента Южной Кореи Пак Кын Хе, побившей антирекорды народной поддержки – сидит под арестом с прошлой недели по решению суда по подозрению во вмешательстве в государственные дела и в извлечении личной выгоды из связей с президентом.

Samsung подозревают в перечислении компании Цой Сун Силь в Германии 2,8 млн евро под видом оплаты консультационных услуг. Однако деньги якобы использовались не по целевому назначению – пошли на оплату обучения дочери Цой верховой езде. Есть и другие подозрения в её использовании личных связей в коммерческих и личных целях.

Надо признать, сама Пак Кын Хе уже публично извинялась перед народом за подругу. Что, к сожалению, нонсенс для западных и наших правителей.

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