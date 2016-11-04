Samsung отзывает 2,8 миллиона стиральных машин: они калечат хозяев

Беспрецедентный доселе отзыв бытовой техники объявила 4 ноября Южнокорейская компания Samsung. Производитель принял решение отозвать на родину около 2,8 миллиона стиральных машин, проданных в США.

Об отзыве крупнейшей партии стиральных машин заявила Комиссия по безопасности потребительских продуктов (CPSC) США, передает slon.ru.

Сообщается, кто CPSC получила порядка семи сотен жалоб от потребителей на неполадки в стиральной технике, а именно - сильная вибрация, вследствии чего у машин начинают отлетать детали. А когда машина таким образом сама себя разбирает, тут без ушибов и травм не обойтись. По информации Комиссии CPSC, девять американцев получили переломы челюсти и травмы плеча. Известны даже случаи взрывов «стиралок», особенно в режиме активной стирки.

Известно, что Samsung отзывает 34 модели стиральных машин, проданных с 2011 года по 2016 год, то есть порядка 2,8 млн изделий.

Ранее "АН-онлайн" сообщали, что Samsung прекратил выпуск смартфона Galaxy Note 7 из-за взрыва их аккумуляторов.