Украденные у сотрудников Клинтон ноутбуки найдены

Сотрудникам полиции удалось найти три ноутбука, похищенных в пятницу у сотрудников предвыборного штаба Хиллари Клинтон и задержать подозреваемого, сообщает телеканал NBC10.

По данным полиции, компьютеры были оставлены в сумках на заднем сидении автомобиля, когда сотрудники отправились пообедать в один из ресторанов в Филадельфии. По возвращении они обнаружили, что заднее стекло машины разбито, а сумки украдены. Стражи порядка нашли ноутбуки при обыске в доме, принадлежащем 27-летнему местному жителю, имеющему криминальное прошлое.

По версии следствия, подозреваемый не знал о том, что его жертвы могут иметь отношение к предвыборной кампании Клинтон.

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