Войска НАТО встанут в 70 километрах от Калининграда

Контингент НАТО будет находиться всего в семидесяти км. от российского города Калининград. Произойдет это в начале грядущего года, когда в Польшу перебросят части танковой бригады боевой группы НАТО.

Подразделения ABCT (Armored Brigade Combat Team) НАТО первоначально разместят на западе Польши, у городов Дравско-Поморске и Жагань, передает «Росбалт».

танкистов переместится в разные районы страны. К апрелю 2017 года подразделения НАТО прибудут на военный полигон в городе Ожише, а это в 70 км от границы с Калининградской областью. Рядом с российским городом будет находиться батальон бронетанковых войск, за которыйСША. Позже часть подразделенийпереместится в разные районы страны. К апрелю 2017 года подразделения НАТО прибудут на военный полигон в городе Ожише, а это в 70 км от границы с Калининградской областью. Рядом с российским городом будет находиться батальон бронетанковых войск, за который отвечают

В марте в Республике Польша разместятся и военные вертолеты авиабригады НАТО.