Информатор WikiLeaks вновь попыталась покончить с собой

В октябре текущего года информатор портала WikiLeaks Челси Мэннинг предприняла вторую попытку самоубийства.

Женщина в настоящий момент отбывает 35-летний тюремный срок за передачу секретной информации. Как сообщает «Би-би-си», ссылаясь на адвокатов Мэннинг, на психическое состояние заключенной, которая решила покончить с собой, повлияли тюремные условия.

Напомним, что Челси Мэннинг в сентябре 2016-го была приговорена к двум неделям в одиночной камере после попытки совершить суицид летом этого же года.