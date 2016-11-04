Террористы открыли огонь по гумкоридору, ранены российские солдаты

Террористы открыли огонь из реактивных установок кустарного производства по западной части дороги Кастелло, где открыт выход боевикам, которые пожелали покинуть осажденный город. Ранено двое российских военных.

О ранении двоих военнослужащих России сообщило Министерство обороны России. Известно, что военнослужащие получили легкие ранения.

Сообщается, что террористы фактически вели огонь по своим, используя как снаряды газовые баллоны, посылая их из самодельных реактивных установок. Стреляли боевики и из минометов.

Российские раненые военнослужащие были срочно эвакуированы, им оказана квалифицированная медицинская помощь и их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Из обстрелянного района вывели и более полусотни журналистов, - и местных, и европейских, и российских.