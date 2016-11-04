С тех пор, как африканская модель завела личный аккаунт в соцсетях и стала выкладывать там свои фотографии, у нее нет недостатка в поклонниках. Пользователи с удовольствием просматривают снимки девушки и восхищаются ее формами.

А восторгаться, действительно, есть чем. Эудокси Яо из Кот-д’Ивуара считает, что у нее самые большие бедра в мире. Она не только не стесняется своих объемов, а, наоборот, с гордостью демонстрирует их.

Девушка работает моделью в стиле «плюс-сайз». Также она активно принимает участие в различных телевизионных передачах. Поклонники дали девушке громкое прозвище - "африканская Ким Кардашьян".