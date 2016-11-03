Захарова: боевики в Алеппо используют гумпаузы для перегруппировки

МИД России заявил, что гуманитарные паузы, объявленные в сирийском городе Алеппо, были использованы террористами для перегруппировки и подготовки к новому наступлению.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что террористы воспользовались временным перемирием для усиления своих позиций. Сегодня МИД подтвердил эту информацию. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, в период с 20 по 23 октября, когда в городе действовал режим гумпаузы, боевики пополнили арсенал, перегруппировались, а затем начали масштабное наступление на районы, занятые правительственными войсками.

Тем не менее, по словам Захаровой, в данный момент в Алеппо действуют восемь гуманитарных коридоров. По данным Vesti.ru, боевики требуют за выход из города по триста долларов с каждого мирного жителя. Кроме того, террористы ввели возрастной ценз: Алеппо не могут покинуть граждане от 14 до 55 лет.

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