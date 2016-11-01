Боевики усилили свои позиции в Алеппо, воспользовавшись временным перемирием

Как сообщают СМИ, боевики воспользовались временным затишьем, объявленным в Сирии, чтобы усилить свои позиции. Стала известна информация, что террористам удалось стянуть к Алеппо дополнительные силы – около 15 тысяч бойцов.

Террористы ведут прицельный огонь по городу. При этом боевики используют артиллерию. Сообщается, что в результате их атак погибло уже свыше 100 мирных сирийцев. И это только за последние дни, сообщает tvzvezda.ru.

Помимо жилых кварталов террористы активно обстреливают гостиницу, в которой находятся представители ООН и ЮНИСЕФ. Сообщается, что в результате таких действий уже есть жертвы. Один из выпущенных снарядов попал в стену гостиницы. В итоге лишился жизни охранник.