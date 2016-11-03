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//В мире

Эрдоган обвинил Берлин в пособничестве террористам

3 ноября 2016, 17:57 [ «АН-онлайн» ]

Эрдоган обвинил Берлин в пособничестве террористам
фото: globallookpress.com

Реджеп Эрдоган жестко отреагировал на отказ властей Германии экстрадирововать лиц, подозреваемых в попытке совершения госпереворота в Турции.  

Президент Турции заявил, что Германия дает прибежище террористам и обязательно будет осуждена за это историей. По словам Эрдогана, угроза терроризма вернется Берлину бумерангом.

Напомним, турецкие военные попытались сместить правящий в стране режим в ночь на 16 июля. После провала мятежа власти начали аресты заговорщиков. На сегодняшний момент, по данным СМИ, турецкие правоохранительные органы задержали уже 26 тысяч человек. По версии Анкары, за мятежниками стоял исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, который является политическим противником президента Эрдогана. Гюлен в настоящее время проживает в США и возвращаться в Турцию не планирует.

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