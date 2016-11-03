Военные Ирака: лидер ИГ находится в Мосуле

Как сообщают СМИ, лидер террористической группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в РФ) может находиться в Мосуле. По некоторым данным¸ такая информация поступила от иракских военных.

Также сообщается, что Абу Бакр аль-Багдади обратился к боевикам и призвал их не покидать город. Стало известно, что данное заявление стало первым, которое сделал лидер террористов с момента начала операции в Ираке, сообщает ria.ru.

Напомним, что боевики оккупировали город уже несколько лет назад. С тех пор они держали его под своим контролем. В октябре этого года началась операция, направленная на изгнание террористов из Мосула.





