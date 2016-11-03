В Пакистане лоб в лоб столкнулись два поезда

В четверг, 3 ноября, стало известно, что в южной части Пакистана произошло столкновение двух поездов Zakaria Express и Fareed Express с пассажирами.

Согласно последней информации, погибли не менее семнадцати человек, а ранения различной степени тяжести получили примерно тридцать человек. Как уточняет издание Dawn, множество пассажиров поездов в настоящий момент остаются под обломками транспортных средств.

На место аварии прибыли спасатели, которые приступили к работе по извлечению людей из-под завалов. Сейчас железнодорожное сообщение между Карачи и некоторыми другими городами Пакистана временно приостановлено.