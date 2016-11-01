Названо число ударов коалиции США по Мосулу за минувшие сутки

Сегодня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, сколько ударов коалиция США нанесла по территории иракского города Мосул за минувшие сутки.

В Минобороны отметили, что за последние 24 часа коалиция США нанесла 21 ракетно-бомбовый удар по Мосулу и его предместьям, совершив 25 вылетов. Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на слова Игоря Конашенкова, иракский город ежедневно подвергается ударам со стороны американских бомбардировщиков Б-52Н и палубных бомбардировщиков F/A-18 с авианосца Dwight Eisenhower, а также Rafale М с французского авианосца под названием Charles de Gaulle.

Генерал-майор также подчеркнул, что российская и сирийская авиация уже около двух недель не совершает никаких действий в Алеппо.