На границу с Ираком прибывают турецкие танки

Во вторник, 1 ноября, в СМИ появилась информация о том, что на границу с Ираком начали в большом количестве прибывать турецкие танки и военнослужащие.

Бронетехника направляется в районы провинции Ширнак, которая граничит с Ираком на юго-востоке Турции. Как сообщает сегодня телеканал NTV, ссылаясь на военный источник, танки перебазируются из центральных районов страны.

Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что необходимо увеличить военный контингент страны на границе с Ираком. Он убежден, что в случае развязывания террора в иракском городе Тель-Афар шиитским ополчением Турция сумеет достойно ответить.