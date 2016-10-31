Спикер Верховной Рады считает богатство панацеей от коррупции

Только высокие зарплаты оберегают госслужащих и депутатов от коррупции, заявил коллегам спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Так он откликнулся на публикацию ими электронных деклараций о доходах.

Обнародование депутатами и чиновниками сведений об их доходах и материальном состоянии вызвало вопросы не только в обществе, но даже у советника главы МВД Зоряна Шкиряка, заметившего в декларациях «фантастические вещи», однако отдающего расследование на откуп специальным антикоррупционным органам. Например, нардеп Виталий Хомутынник указал в источниках своих доходов более 30 компаний, в том числе девять в оффшорных зонах. У депутата Игоря Мосийчука в собственности оказались не только дорогие часы, но и целая коллекция холодного оружия 16-18 веков. У известного «доктора Майдана» Олега Мусия и многих других депутатов на счетах оказались суммы, несоизмеримые с их доходами. А их коллега, инициатор второго Евромайдана Мустафа Найем, критиковавший партию власти при Януковиче за незаконное баснословное обогащение, возмутился на своей странице в соцсети интересом электората к доходам своих избранников.

Тем не менее, Андрей Парубий заявил, что якобы все европейские эксперты подтверждают прямую взаимосвязь между высокими зарплатами депутатов и их неподкупностью. А также рассказал об убедительных доводах ряда депутатов из «Батькивщины» и «БПП» в пользу очередного повышения им зарплат. Которые уже отличаются в несколько раз от средних по стране.

Читайте также:

Американские политические эксперты предложили Украине сменить власть

Сорвалось. Последнее требование ЕС Украина не выполнила