В Израиле устроили конкурс красоты для переживших Холокост

В Израиле устроили конкурс красоты среди тех женщин, которые еще будучи детьми пережили все ужасы, которые творились в нацистских лагерях смерти.

Организаторы мероприятия пояснили свои действия тем, что они хотели дать этим женщинам то, чего они были лишены, когда были еще молодыми. Всего в конкурсе участвовало 14 представительниц прекрасного пола. Первое место присудили Анне Гринис. Ее в возрасте четырех лет спасли от смерти красноармейцы, сообщает life.ru.

Однако не все пользователи Сети поддержали данный конкурс. Некоторые напомнили, что в те времена от действий нацистов погибли миллионы евреев. А этот конкурс удешевляет память об этом.