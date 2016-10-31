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//В мире

Расширенные санкции Украины против РФ вступают в силу

31 октября 2016, 13:38 [ «АН-онлайн» ]

Расширенные санкции Украины против РФ вступают в силу
фото: globallookpress.com

В понедельник, 31 октября, на официальном сайте Верховной Рады Украины появилось сообщение о том, что с сегодняшнего дня вступают в силу "расширенные санкции" страны против Российской Федерации.

В РИА "Новости" сегодня заметили, ссылаясь на украинский парламент, что документ является действующим. Украинский президент Петр Порошенко еще в сентябре прошлого года издал указ, согласно которому Киев ввел ограничительные меры против российских физических и юридических лиц сроком на один год. В начале октября украинские власти вспомнили, что срок санкций истек, и задумались на несколько дней, а затем подготовили новый документ.

Интересно, что санкции было решено не только продлить но и расширить. С сегодняшнего дня они касаются почти 700 человек и 270 юридических лиц. 

 

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