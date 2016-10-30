Нашлось объяснение, откуда у экс-командира «Айдара» взялись $38 млрд
30 октября 2016, 14:29 [ «АН-онлайн» ]
Окружение бывшего командира батальона «Айдар» разоблачило «украинскую сенсацию» относительно невиданного дохода нынешнего депутата Верховной рады Сергея Мельничука, указанного им самим в декларации.
Годовой доход депутата-полковника в размере триллиона гривен, что в переводе на американскую валюту равняется 38,7 млрд долларов, назвали неудачной шуткой. В депутатской группе «Воля народа», в которую входит бывший комбат «Айдара», пообещали, что Мельничук самолично вскоре выступит с разъяснениями.
При этом «Корреспондент» напоминает, что согласно украинскому законодательству, за указание недостоверных данных в электронной декларации предусмотрена уголовная ответственность до двух лет лишения свободы.
Похоже, среди украинских депутатов немало шутников. Известен случай, когда другой нардеп незалежной Владимир Парасюк задекларировал часы, принесенные Святым Николаем. В графе "Описание имущества" политскандалист написал следующий текст: "Часы. Подарок. P.s. принес Святой Николай. Но точно сказать не могу, потому что я спал".
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