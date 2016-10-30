Бывший главарь националистического батальона "Айдар", а ныне народный депутат Верховной рады Украины Сергей Мельничук ошарашил всех своим невиданным состоянием.

Слуга народа задекларировал за прошлый год один триллион гривен, что в переводе на американскую валюту равняется 38,7 млрд долларов . Это могло бы сойти за шутку, если бы информация ни была размещена на сайте украинского Единого госреестра деклараций. Таким образом, годовой доход подполковника в два с половиной раза превысил золотой (международный) запас всей Украины, составивший в сентябре 14,5 млрд. долларов.

"Украинская правда", не ожидавшая увидеть Мельничука на 12-й строчке Forbes , опережающего самого Джорджа Сороса с его 28-м местом в рейтинге богатейших людей планеты, считает, что депутат просто-напросто ошибся при заполнении электронной декларации.





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