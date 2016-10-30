В Турции совершено нападение на одного из ведущих оппозиционеров

В одном из турецких ресторанов накануне замглавы ведущей оппозиционной партии Турции, депутат парламента Бюлент Тезджан подвергся нападению и с огнестрельным ранением был доставлен в больницу.

Злоумышленник напал на заместителя главы Народно-республиканской партии в тот момент, когда тот пришел поужинать в один из ресторанов на юго-западе страны. По предварительным данным, прежде чем выстрелить в Тезджана, нападавший прокричал речевку. Политик был ранен в ногу. В данный момент его жизнь находится вне опасности.

В настоящее время подозреваемый в покушении уж задержан. Причины его нападения на политика устанавливаются.

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