На Украине испугались российских самолетов в белорусском небе

Российские истребители, замеченные в небе над Белоруссией, отрабатывали нанесение авиаударов по Украине. Об этом заявил представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий.

По словам Скибицкого, два дня назад российской авиацией были отработаны массированные бомбардировки объектов стратегического значения, находящихся на территории Украины. Белоруссия предоставила для этого свое воздушное пространство в рамках ее обязательств как государства-союзника.

Ранее Скибицкий заявлял, что Украина должна быть готова отразить военное вторжение России со стороны Крыма. Депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук высказывал мнение, что наступление может начаться с восточного направления

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