Япония хочет мирно договориться с Россией по поводу Курил

Правительство Японии заявило, что страна надеется на скорое успешное решение территориального спора по поводу Курильских островов, а также на заключение мирного договора с российской стороной.

Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Коити Хагиуда отметил, что страна намерена и дальше вести переговоры с Россией по поводу Курил, поскольку между японским премьером Синдзо Абэ и главой РФ Владимиром Путиным сложились весьма доверительные отношения, передает ТАСС.

Оба политика, как заявил Хагиуда, разделяют мнение о том, что отсутствие подписанного мирного договора на протяжении более семидесяти лет не является нормальным.