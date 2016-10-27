Евросоюз добавил в санкционный список по Сирии еще десять человек

Санкционный список, составленный Евросоюзом, продолжает расширяться. В него вошли еще десять человек, которые, по мнению ЕС, связаны каким-либо образом с режимом Башара Асада.

О точных именах и фамилиях речи не идет, но сообщается, что все новые фигуры в списке являются лицами, занимающими высокие посты. В том числе, и военные, сообщает ria.ru.

Всего же в списке ЕС уже 217 граждан Сирии. На всех наложены ограничения. Среди них, например, запрет на въезд, заморозка активов. Также сообщается, что под санкции попали и активы 69 организаций.

Всех, кто оказался в санкционном списке, обвиняют в причастности к репрессиям по отношению к мирному населению Сирии.