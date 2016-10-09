Евросоюз ждет распад в течение ближайших 10 лет - ИноСМИ

Американские аналитики опасаются, что еврозона не переживет ближайшие 10 лет. Проблемой ее выживания они называют Brexit. И первый шаг в этом направлении сделала Великобритания.

Предупреждение, адресованное ЕС, приводит сегодня The Financial Times, публикуя на своих страницах мнение глав американских банков J.P. Morgan Chase и Morgan Stanley - Джейми Даймона и Джеймса Гормана.

"Brexit повысил в пять раз вероятность того, что еврозона не переживет ближайшие десять лет", - заявил в частности Даймон на ежегодной встрече в Международном институте финансов в Вашингтоне.

Горман, в свою очередь считает, что британский референдум будет иметь "более широкие долгосрочные последствия".

В июне больше половины британцев (51,9%) проголосовали за выход Великобритании из ЕС. Ожидается, что выход из еврозоны займет около двух лет, а переговоры о прекращении членства страны в сообществе начнутся до конца 2017 года.





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