Выручка Apple упала впервые за 15 лет

Компания Apple бьет тревогу. Данные статистики говорят, что произошло резкое падение продаж продуктов бренда, а соответственно и доходов. Снижение составило 9 процентов по сравнению с прошлым годом.

Больше всего снизились доходы компании на американском и китайском рынках. Рост был зафиксирован лишь в Японии и Европе. Причем, по оценкам специалистов, больше всего выручки компания получает за счет сервисов, сообщает ria.ru.

Также эксперты отмечают, что если в новогодние праздники ситуация не наладиться, то Apple придется предоставить своим клиентом что-то особенно революционное. Иначе компании будет непросто удержать свои позиции на рынке.