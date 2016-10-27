Марш оппозиции в Венесуэле привел к жертвам в ходе перестрелки

В Венесуэле к многочисленным жертвам привели столкновения полиции с демонстрантами во время антиправительственного марша, устроенного оппозицией. На улицы разных городов вышли сотни тысяч человек. В какой-то момент начались массовые беспорядки. Как минимум, в двух городах были зафиксированы столкновения со стрельбой.

Данные о жертвах разнятся. Однако по некоторым сведениям, пострадало более 20 человек, а 39 подверглись аресту. Также сообщается о погибших и пострадавших среди полицейских, передает rbc.ru.

Напомним, что инициаторы акции пытались, таким образом, выразить свой протест против того, что был приостановлен сбор подписей за референдум, на котором предстояло решить вопрос о прекращении полномочий действующего президента страны Николаса Мадуро. Госчиновники объяснили, что ряд подписей был собран незаконным путем.

Политические эксперты не исключают, что в стране может произойти государственный переворот, в ходе которого Модуро рискует потерять власть. Причина конфликта в крахе экономической системы.