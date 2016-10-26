Bloomberg: возможности антироссийских санкций США практически исчерпаны

Соединенные Штаты не могут бесконечно устанавливать ограничения в отношении России. Более того, предел по санкциям уже был достигнут. Об этом говорится в статье, опубликованной сегодня агентством Bloomberg.

По данным агентства, в данный момент власти Соединенных Штатов обсуждают возможность введения новых санкций в связи с действиями России в Сирии, однако их вариантов не так много. В частности, источники агентства сообщают, что эмбарго на энергетические поставки из России не рассматривается в качестве возможного варианта. Это связано с тем, что подобные действия имеет смысл проводить совместно с Европой, но она в таким случае сильно пострадает.

Эксперты Bloomberg полагают, что ограничения могут коснуться ряда лиц, имеющих отношение к операции в Сирии. Однако и этот вариант имеет ряд минусов.

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