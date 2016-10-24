Каждый третий житель Украины мечтает покинуть свою страну

Каждый третий житель Украины мечтает покинуть свою родину и поселиться за границей.

Люди мотивируют свое желание тем, что они не видят возможности заработать хорошие деньги в собственной стране. Результаты исследования, которые были проведены социологической группой "Рейтинг" по заказу Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, свидетельствуют о том, что 40% опрошенных украинцев твердо намерены трудоустроиться за границей в связи со сложностями в данной сфере на родине.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на результаты исследования, граждане Украины желают лучших условий жизни для самих себя, а также хотят достойного будущего для своих детей.