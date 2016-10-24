Трамп высказался об операции по освобождению Мосула

Миллиардер Дональд Трамп, который является кандидатом на пост президента США от Республиканской партии, высказался по поводу операции по освобождению иракского города Мосул от боевиков "Исламского государства" (организация запрещена в России).



По мнению Дональда Трампа атака на Мосул стала полной катастрофой, хотя якобы его штаб предупреждал военных за несколько месяцев о том, что будут проблемы. Миллиардер добавил, что США выглядят ужасно глупо и подчеркнул, что следует голосовать за него, чтобы выигрывать, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее кандидат на президентское кресло заявил, что Штаты проводят операцию в Ираке для поддержки его оппонента Хиллари Клинтон. Интересно, что так же считают и эксперты из РФ.