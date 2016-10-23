В Эквадоре будет построен завод вакцин Минздрава РФ

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила о том, что ведомство намерено построить филиал производства вакцин в Эквадоре, расширив сотрудничество в данной области в Центральной и Латинской Америке.

По словам Скворцовой, коллеги из Центральной Америки сами предложили России варианты подобного производства. Кроме того, такое предложение было внесено со стороны Эквадора. Глава Минздрава РФ не исключила, что в скором времени и другие государства присоединятся к этой инициативе.

Вероника Скворцова заметила, что сотрудничество будет затрагивать не только сферу строительства производства вакцин, но также и совместных научных разработок в области медицины.