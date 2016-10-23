Взрывы в Японии устроил отставной военный

Появились новые подробности о взрывах, произошедших в японском городе Уцуномия. По предварительной версии, оба взрыва организовал сам погибший.

Как было установлено полицией, мужчина взорвал сам себя во время праздничного мероприятия, в котором принимала участие процессия из переодетых самураями учеников местных школ. Три человека, включая одного подростка, получили ранения. У погибшего, являющегося бывшим сотрудником японских сил самообороны, при себе нашли записку: “Искупаю жизнью”.

Почти одновременно с первым взрывом прогремел и второй - недалеко от парка, на парковке взорвался автомобиль, принадлежащий погибшему. Кроме того, известно, что в его доме в тот же день случился пожар.

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