В Японии прогремели два взрыва

Власти японского города Уцуномия, в одной из парковых зон которого должны были пройти праздничные мероприятия, были вынуждены отменить их из-за прогремевшего здесь взрыва.

В данный момент известно об одном погибшем, по предварительным данным, жертвой стал один из бывших служащих японских сил самообороны. Тело погибшего обнаружили на парковке для велосипедов. Сообщается, что еще, по меньшей мере, три человека получили ранения.

Второй взрыв произошел на автостоянке. В результате этого происшествия никто не пострадал. На месте случившегося работают сотрудники полиции и пожарные, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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