Скарлетт Йоханссон теперь продает поп-корн в Париже

У французских поклонников голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон появилась возможность понаблюдать за звездой, стоящей за прилавком с поп-корном и даже получить его из ее рук.

Знаменитая на весь мир актриса стала продавцом - правда, всего на один день. Йоханссон приняла участие в открытии собственного магазина поп-корна в Париже и лично встала за прилавок, чтобы продавать любимый американцами продукт всем желающим. От покупателей не было отбоя с самого утра.

По словам актрисы, открыть в любимом европейском городе такой магазин было ее давней мечтой. Теперь это стало реальностью - вместе с супругом, французским журналистом Роменом Дориаком, звезда фильмов о супергероях открыла собственный бизнес. В ее магазине найдется поп-корн даже для самых взыскательных покупателей - с шалфеем, пармезаном, клубникой со сливками и другими оригинальными вкусами.

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