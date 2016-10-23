Снятый с рейса журналист будет судиться с украинскими властями

Журналист Армен Мартиросян, являющийся гражданином Армении, обратится в суд из-за действий украинской Службы безопасности, снявшей его с рейса Киев-Минск.

О своем решении подать иск журналист объявил на своей странице в социальной сети Facebook. Причиной послужил инцидент, произошедший в пятницу. Вылетевший в Минск лайнер, принадлежащий белорусской компании, был вынужден по требованию СБУ совершить разворот на подлете к украинской границе и вернуться в киевский аэропорт.

Позднее Служба безопасности опровергла сообщение об угрозах истребителями, однако авиакомпания пообещала, что в случае необходимости опубликует переговоры диспетчерской службы с пилотами. В связи со случившимся Минск потребовал от Киева официальных извинений.

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