Летевший в Минск самолет развернули из-за “антимайдановца” на борту

Стала известна причина возвращения в киевский аэропорт белорусского лайнера по требованию Службы безопасности Украины. Это произошло из-за того, что на борту самолета находился известный “антимайдановец”.

Ранее мы уже писали о том, что капитан воздушного судна, принадлежащего белорусской авиакомпании, получил указания от сотрудника диспетчерской службы немедленно возвращаться в аэропорт Киева. При этом каких-либо объяснений предоставлено не было, однако было заявлено, что в случае отказа выполнить требование в воздух будут подняты истребители.

Как стало известно, сразу после прибытия с самолета был снят гражданин Армении. Им оказался известный журналист Армен Мартиросян. При этом по информации компании “Белавиа”, он вылетел в Минск уже следующим рейсом после того, как его отпустили сотрудники Службы безопасности.

Читайте также:

Украинская служба безопасности вернула пассажирский лайнер в Киев, угрожая истребителями

См. все новости дня