Украинская служба безопасности вернула пассажирский лайнер в Киев, угрожая истребителями

Украинская Служба безопасности потребовала от диспетчерской службы киевского аэропорта вернуть вылетевший в столицу Белоруссии пассажирский лайнер под угрозой поднять в воздух истребители.

Как стало известно, командир лайнера, на борту которого находилось более 140 человек, получил распоряжение от сотрудника диспетчерской службы о немедленном возвращении в аэропорт. В тот момент до входа в воздушное пространство Белоруссии оставалось около пятидесяти километров.

По сообщению диспетчерской службы, требование о возврате самолета поступило от Службы Безопасности Украины. Представители Министерства инфраструктуры страны подтвердили эту информацию, однако за деталями инцидента посоветовали обратиться в СБУ.

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