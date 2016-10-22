Нацисты сорвали концерт дуэта Потапа и Насти Каменских в Украине

Кровь в фойе заведения, дымовые шашки, потасовка с полицейскими и уголовные дела по факту хулиганства стали результатом акции сторонников партии ВО «Свобода» в украинском городе Хмельницком вместо концерта.

По утверждению хозяина клуба, где должен был выступать украинский дуэт Потапа и Насти Каменских, о запланированной провокации он узнал заранее. За час до концерта, на который было куплено 400 билетов, арендодатель вышел к публике и объявил о его отмене. Однако «свободовцы» не разошлись, поскольку, по информации хозяина заведения, были проплачены стоять у заведения до 10 вечера. Исполнители, ранее публично признававшиеся в своей антипатии к России, псевдопротестующим были безразличны. Хулиганы начали разливать по полу специально принесённую кровь, бросать яйца и дымовые шашки, распылили слезоточивый газ. Пришлось вызвать полицию, однако ей пришлось защищаться против ультраправых отморозков, сорвавших концерт.

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