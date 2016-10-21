Библию издали в виде комикса

Известнейшая в мире религиозная книга издана в комиксах. Христианское издательство Kingstone решило таким образом привлечь детскую и подростковую аудиторию к изучению христианства в общедоступном виде.

Иллюстрированное двенадцатитомное издание из двух тысяч страниц (как вариант – трилогия в твёрдом переплёте) создавалось семь лет и стало самой длинной графической новеллой в истории. Над ним бились 45 иллюстраторов, что тоже стало своего рода рекордом. В принципе, после выпуска на Западе мультсериалов на тему Библии, удивляться комиксу нет особых причин.

Настольные игры и кроссворды на основе Священного писания в будущем, видимо, тоже вряд ли кого-то будут удивлять, однако можно не сомневаться, что моменты сомнительные и «не для детей» вряд ли будут присутствовать в подобных форматах.

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